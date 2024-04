Lutto in casa rossonera: è morto l'ex Borneo

venerdì, 12 aprile 2024, 18:20

Lutto in casa rossonero, nella giornata di oggi è morto Costantino Borneo, ex attaccante della Lucchese per due stagioni agli inizi degli anni 2000: con la maglia rossonera Borneo ha 37 presenze realizzando 12 gol.