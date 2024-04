Settore giovanile, ancora una domenica disastrosa

domenica, 28 aprile 2024, 19:31

Ancora una fine settimana da dimenticare per le formazioni professionistiche rossonere. Gli Under 17 Nazionali perdono per 5-0 in casa della Giana Erminio e restano terzultimi. Identico punteggio per gli Under 16 che si fanno rifilare 5 gol dalla capolista Entella e sono ora quinti. Gli Under 15 invece perdono per 3-0 in casa della Giana e restano fanalini di coda.