Settore giovanile, ecco i risultati

Altre notizie brevi

domenica, 14 aprile 2024, 22:45

In attesa del posticipi del lunedì, si sono concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la terzultima di ritorno. Ecco i risultati:

venerdì, 12 aprile 2024, 18:20

Lutto in casa rossonero, nella giornata di oggi è morto Costantino Borneo, ex attaccante della Lucchese per due stagioni agli inizi degli anni 2000: con la maglia rossonera Borneo ha 37 presenze realizzando 12 gol.

mercoledì, 10 aprile 2024, 08:39

Terzultima di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra domenica e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

martedì, 9 aprile 2024, 18:29

Il rossonero Vincent De Maria è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo: era in diffida e con l'Arezzo ha rimediato un cartellino giallo. In diffida sono andati ora Andrea Tiritiello e Simone Cangianiello.