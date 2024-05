Playout, retrocedono Fiorenzuola e Recanatese

domenica, 19 maggio 2024, 23:01

Si sono concluse le gare di ritorno valide per gli spareggi salvezza. A retrocede sono il Fiorenzuola che ha perso 2-0 a Novara, la Recanatese che ha perso 4-3 a Pesaro, il Monterosi che ha fatto 1-1 a Potenza e la Virtus Francavilla che ha colto il solito risultato a Monopoli, ma non è bastato a evitare il passaggio in D.