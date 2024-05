Qui Gubbio, si dimette mister Braglia

Altre notizie brevi

giovedì, 9 maggio 2024, 09:02

Si disputeranno tutti sabato 11 maggio, in sola gara di andata, le gare valide per il secondo turno dei playoff di Serie C. Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la...

martedì, 7 maggio 2024, 22:59

Si sono concluse tutte le gare valide per il primo turno dei playoff che, come noto, erano in partita unica. Ecco tutti i risultati con in neretto le squadre che accedono al secondo turno, da sottolineare che solo il Rimini vince in trasferta:

domenica, 5 maggio 2024, 19:22

Nella prima delle tre gare valide per l'assegnazione della Supercoppa di Serie C, il Cesena si è imposto in trasferta per 2-1 contro il Mantova. Il prossimo turno vedrà proprio i lombardi contro la Juve Stabia, mentre il Cesena riposerà.

domenica, 5 maggio 2024, 18:31

Finisce mestamente il campionato per gli Under 17 e 175 Nazionali della Lucchese: i primi sono stati battuti 2-1 in casa dalla Giana Erminio e terminano la stagione al terzultimo posto, i secondi perdono, sempre in casa, per 5-0 con i pari età della Giana e concludono la stagione all'ultimo...