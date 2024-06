Finale playoff, l'andata termina a reti bianche

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 giugno 2024, 17:29

Alessandro Agostini, già allenatore della Primavera del Genoa, è il nuovo tecnico del Pontedera: è arrivata l'ufficializzazione della società granata. Agostini va a sostituire mister Scanzi passato alla Juventus femminile.

martedì, 4 giugno 2024, 16:24

Il Trento, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che, alla scadenza del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno, non proseguirà il rapporto di lavoro con l’allenatore della Prima squadra, l'ex rossonero Francesco Baldini.

martedì, 4 giugno 2024, 10:08

Dopo la bella stagione della Torres che ha concluso il campionato al secondo posto, la società sarda ha trovato l'accordo per prolungare per altri due anni il contratto con il tecnico Alfonso Greco.

lunedì, 3 giugno 2024, 21:25

La Serie C cambia logo, con una pomposa cerimonia denutasi a Milano, la Lega Pro ha presentato il nuovo marchio della terza serie. "Il nuovo marchio – si legge in una nota – nasce dall’incontro di due lettere C: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una...