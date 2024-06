Play off, trionfa la Carrarese

domenica, 9 giugno 2024, 22:07

Con una vittoria per 1-0 la Carrarese si è aggiudicata la finale valida per la promozione in Serie B contro il Vicenza. A decidere l'incontro, Finotto, dopo lo 0-0 dell'andata. Nei gialloblù che tornano in B dopo oltre 70 anni anche gli ex rossoneri Belloni e Panico oltre che Silvio Giusti che ha avuto un peso importante nell'allestimento della squadra come consulente della società apuana.