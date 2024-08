Coppa Italia, Pro Vercelli-Lucchese arbitra Poli di Verona

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 agosto 2024, 23:15

Francesco D'Urso, centravanti rossonero dell'indimenticabile formazione del 1977-78, è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. D'Urso, 70 anni, è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze dell'urto che potevano essere persino peggiori.

mercoledì, 7 agosto 2024, 18:52

L'ex difensore rossonero Matteo Bachini, lo scorso anno alla Juve Stabia dove ha vinto il campionato con mister Pagliuca, ha firmato un contratto che lo lega alla Spal sino al giugno del 1016.

martedì, 6 agosto 2024, 20:01

Dopo alcuni giorni che Francesco Fedato ha comunicato sui suoi social il rinnovo di contratto con i rossoneri, arriva la conferma anche della società con una nota: "La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto del giocatore Francesco Fedato.

martedì, 6 agosto 2024, 14:57

I biglietti per Pro Vercelli-Lucchese sono in vendita sul circuito vivaticket.I tagliandi di settore ospiti per assistere alla prima uscita ufficiale stagionale dei rossoneri nel primo turno di Coppa Italia di LegaPro, in programma domenica 11 agosto alle 18 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, saranno in vendita a partire...