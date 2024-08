Seconda di andata, tutte le gare in programma

mercoledì, 28 agosto 2024, 08:43

Ennesimo spezzatino anche per la seconda di campionato che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro delle gare in programma:

Lucchese-Gubbio (venerdì)

Perugia-Spal

Pontedera-Ternana

Campobasso-Legnago (sabato)

Rimini-Entella

Sestri Levante-Pineto

Milan B-Carpi (domenica)

Pescara-Torres

Ascoli-Pianese (lunedì)

Vis Pesaro-Arezzo