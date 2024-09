Il Perugia cambia proprietà: ecco l'argentino Faraoni

Altre notizie brevi

sabato, 7 settembre 2024, 22:48

Si sono concluse le tre gare odierne valide per la terza di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 6 settembre 2024, 15:55

Un nuovo lutto ha colpito la famiglia rossonera: all'età di 82 anni è morto Gaetano Salvemini che nella Lucchese ha prima giocato (nella stagione 73/74) per poi allenarla in serie B nella stagione 96/97. Alla famiglia dell'allenatore che per primo condusse l'Empoli in serie A, le condoglianze della nostra redazione.

venerdì, 6 settembre 2024, 13:12

Nicola Nanni, ex attaccante rossonero nella stagione 2021-2022, è passato alla Torres, lo scorso anno era sempre in Sardegna ma all'Olbia e dunque troverà nuovamente la Lucchese sulla sua strada.

mercoledì, 4 settembre 2024, 08:37

Terza di andata che nel girone dei rossoneri si consumerà tra sabato e domenica prossimi, con l'eccezione di una gara destina a slittare al 18 settembre. Ecco il quadro completo degli incontri: