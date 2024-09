L'ex rossonero Nanni passa alla Torres

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 settembre 2024, 08:37

Terza di andata che nel girone dei rossoneri si consumerà tra sabato e domenica prossimi, con l'eccezione di una gara destina a slittare al 18 settembre. Ecco il quadro completo degli incontri:

martedì, 3 settembre 2024, 15:37

Spal-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Enrico Gigliotti della sezione AIA di Cosenza. Gigliotti sarà coadiuvato da Mario Chichi di Palermo e da Andrea Pasqualetto di Aprilia. Quarto uomo, Matteo Dini di Città di Castello. Gigliotti vanta tre precedenti con i rossoneri: due vittorie e un pari.

lunedì, 2 settembre 2024, 22:36

Si sono concluse le due gare del lunedì valide per la seconda di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

lunedì, 2 settembre 2024, 20:13

Sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Ferrara per la gara Spal-Lucchese di domenica prossima. Il circuito dove acquistarli è quello di ticketone. Ecco il link: https://sport.ticketone.it/seatmap/50495/90600774/spal-vs-lucchese-serie-c-now