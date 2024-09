Lutto in casa rossonera, muore l'ex giocatore e allenatore Salvemini

venerdì, 6 settembre 2024, 15:55

Un nuovo lutto ha colpito la famiglia rossonera: all'età di 82 anni è morto Gaetano Salvemini che nella Lucchese ha prima giocato (nella stagione 73/74) per poi allenarla in serie B nella stagione 96/97. Alla famiglia dell'allenatore che per primo condusse l'Empoli in serie A, le condoglianze della nostra redazione.