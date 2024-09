Quarta di andata, i risultati del sabato: prima vittoria per la Spal

Altre notizie brevi

venerdì, 13 settembre 2024, 23:37

Si sono concluse le due gare odierne valide per la quarta di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

giovedì, 12 settembre 2024, 13:24

Quarta di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il questo completo delle gare in programma:

giovedì, 12 settembre 2024, 08:24

In occasione della gara Lucchese-Rimini, in programma lunedì 16 settembre, alle ore 20.45, i ragazzi e le ragazze Under 25 potranno acquistare i biglietti per gradinata e curva, sia online che in biglietteria, al prezzo simbolico di 3 euro: lo comunica la società rossonera.

mercoledì, 11 settembre 2024, 08:17

Edoardo Antoni è stato inserito nella Top11 di Twww.tuttoc.com per la gara di domenica scorsa. Ecco la motivazione: "Padrone incontrastato della corsia mancina, dalla quale arriva il cross col contagiri per Costantino. Ci aggiunge un gol".