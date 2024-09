Sesta di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

lunedì, 23 settembre 2024, 22:39

Si sono conclusi tutti i posticipi del lunedì validi per la quinta di andata nel girone B. Ecco i risultati:

lunedì, 23 settembre 2024, 12:33

Lucchese-Pianese, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Ferdinando Emanuel Toro della sezione AIA di Catania. Toro sarà coadiuvato da Francesco Macchi di Gallarate e da Luca Marucci di Rossano. Quarto uomo, Lorenzo Maccarini di Arezzo.

domenica, 22 settembre 2024, 21:53

Grande insoddisfazione per la prova e per il risultato in casa Ascoli dove il tecnico Carrera commenta così la sconfitta con i rossoneri: "Abbiamo disputato una brutta partita, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di meglio, so le difficoltà che abbiamo avuto in partita, ma ora si volta pagina e...

domenica, 22 settembre 2024, 20:23

Si sono concluse le due gare valide per la quinta di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: