Carpi-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 16 ottobre 2024, 11:41

Sono in vendita attraverso i canali del circuito Vivaticket (www.vivaticket.it) i tagliandi per il settore ospiti per la partita di domenica prossima tra Carpi e Lucchese. Resteranno in vendita sino alle ore 19 di sabato prossimo. Ecco i prezzi: intero 17,33 euro, donne, over 65, under 18: 15,23 euro.