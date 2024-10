Decima di andata, i risultati del sabato: Ascoli, crisi infinita

Altre notizie brevi

sabato, 19 ottobre 2024, 14:35

Cristian Serpini, allenatore del Carpi, è convinto alla vigilia di fare bene contro la Lucchese: "Dobbiamo fare in modo che il festeggiamento per i 115 anni sia più bello possibile e poi veniamo da una sconfitta: mi aspetto una prestazione buona, dobbiamo fare grandi prestazioni e poi andiamo a raccogliere punti.

venerdì, 18 ottobre 2024, 22:26

Si sono concluse le due gare odierne valide per la decima di andata del girone B. Ecco i risultati:

giovedì, 17 ottobre 2024, 18:02

La Lucchese annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto del difensore Alessio Sabbione fino al 30 giugno 2026. "Questa estensione – si legge in una nota – rappresenta un segnale forte dell’impegno reciproco tra la società e il giocatore, che continuerà a vestire i colori rossoneri per le prossime stagioni.

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:35

Si è conclusa la prima fase della votazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti...