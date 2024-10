Decima di andata, i risultati del venerdì: il Pescara vince anche a Ferrara

Altre notizie brevi

giovedì, 17 ottobre 2024, 18:02

La Lucchese annuncia ufficialmente il prolungamento del contratto del difensore Alessio Sabbione fino al 30 giugno 2026. "Questa estensione – si legge in una nota – rappresenta un segnale forte dell’impegno reciproco tra la società e il giocatore, che continuerà a vestire i colori rossoneri per le prossime stagioni.

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:35

Si è conclusa la prima fase della votazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti...

giovedì, 17 ottobre 2024, 08:23

Decima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 16 ottobre 2024, 11:41

Sono in vendita attraverso i canali del circuito Vivaticket (www.vivaticket.com) i tagliandi per il settore ospiti (Curva Est) per la partita di domenica prossima tra Carpi e Lucchese. Resteranno in vendita sino alle ore 19 di sabato prossimo.