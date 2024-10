Dodicesima di andata, tutti i risultati del mercoledì: perde ancora il Perugia

Altre notizie brevi

giovedì, 31 ottobre 2024, 12:52

Campobasso-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Drigo della seziona AIA di Portogruaro. Drigo sarà coadiuvato da Giuseppe Romaniello di Napoli e da Bruno Galigani di Sondrio. Quarto uomo, Ciro Aldi di Lanciano. Drigo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

giovedì, 31 ottobre 2024, 08:40

Sono in vendita i tagliandi per la gara di campionato di domenica prossima tra Campobasso e Lucchese, in programma alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti (curva sud), con la prevendita che chiuderà alle ore 19 di sabato, sono acquistabili su www.ciaotickets.com al prezzo di 14,50 euro (13+...

mercoledì, 30 ottobre 2024, 22:52

Fabio Gallo, tecnico dell'Entella, analizza così la gara con i rossoneri che ha fruttato solo un pari alla sua squadra: "Dobbiamo continuare a lavorare, serve più cattiveria negli ultimi 16 metri, ma abbiamo disputato un'ottima partita, forse uno dei migliori primi tempi.

martedì, 29 ottobre 2024, 22:42

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la dodicesima di andata, turno infrasettimanale. Ecco i risultati: