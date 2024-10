Mister Formisano: "A tratti siamo stati una squadra vera"

domenica, 6 ottobre 2024, 20:04

Alessandro Formisano, tecnico del Perugia, può esultare: "In alcuni momenti della gara siamo stati una squadra vera i ragazzi hanno dato tutto. Sono molto contento, bene anche la ripresa dove non abbiamo arretrato. Nei primi minuti la Lucchese che è una buona squadra ci ha messi in difficoltà, siamo stati bravi a tenere".