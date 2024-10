Ottava di andata, il quadro completo delle gare

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 ottobre 2024, 14:42

Matteo Marani guiderà la Serie C per il prossimo quadriennio. La rielezione è avvenuta stamani, nella sede della Lega Pro a Firenze, durante l’assemblea elettiva delle società, che hanno votato il presidente per acclamazione: Marani era l'unico candidato.

martedì, 1 ottobre 2024, 16:02

Perugia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Abdoulaye Diop della sezione AIA di Treviglio. Diop sarà coadiuvato da Alessandro Parisi di Bari e da Matteo Cardona di Catania. Quarto uomo, Stefano Striamo di Salerno. Diop ha diretto tre volte i rossoneri e il bilancio è in perfetta parità: una...

lunedì, 30 settembre 2024, 22:55

Daniele Bonera, tecnico del Milan B, a fine gara commenta così il pari di Lucca: "I primi venti minuti male per responsabilità mia, avevo preparato un certo tipo di partita poi abbiamo cambiato e sono contento: diamo continuità su un campo difficile, squadra forte e ben allenata.

lunedì, 30 settembre 2024, 22:33

Si sono conclusi tutti e tre i postici validi per la settima di andata nel girone B. Ecco i risultati: