Perugia-Lucchese, tagliandi del settore ospiti in vendita da mercoledì

mercoledì, 2 ottobre 2024, 16:16

Il Perugia calcio informa che i biglietti per la gara Perugia-Lucchese di domenica prossima saranno messi in vendita a partire da mercoledì 3 ottobre, alle ore 16, e per la curva sud, ovvero il settore ospiti, terminerà alle ore 19 di sabato. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita) e l'acquisto è effettuabile su www.ticketone.it e nelle rivendite collegate al circuito.