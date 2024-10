Settore giovanile, una vittoria e due pari

domenica, 6 ottobre 2024, 23:06

Una vittoria e due pari per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese. A vincere sono stati gli Under 17 Nazionali che hanno battuto per 3-1 sul proprio terreno la Giana Erminio; pari per 2-2 invece per gli Under 16 Nazionali impegnati con il Gubbio; pari anche per gli Under 15 Nazionali che hanno concluso sullo 0-0 la loro gara contro la Giana Erminio.