Settore giovanile, una vittoria e due pesanti sconfitte

lunedì, 14 ottobre 2024, 09:03

Fine settimana con una vittoria e due pesanti sconfitte per le formazioni professionistiche giovanili rossoneri: a conquistare i tre punti casalinghe sono gli Under 16 Nazionali che battono 3-2 la Vis Pesaro. Perdono invece seccamente in trasferta gli Under 17 e gli Under 15 battuti rispettivamente 4-2 e 4-1 dai pari età del Renate.