Settore giovanile, una domenica da dimenticare

sabato, 19 ottobre 2024, 16:57

Domenica da dimenticare per il settore giovanile professionistico rossonero che raccoglie solo pesantissime sconfitte: gli Under 17 Nazionali affondano per 5-0 contro i pari età del Lecco sul proprio terreno. Non va meglio agli Under 16 Nazionali che vengono nettamente battuti a Arezzo per 3-0. Pesantissima sconfitta anche per gli Under 15 Nazionali travolti 6-0 in casa dal Lecco.