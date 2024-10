Ternana deferita al Tribunale Federale

Altre notizie brevi

lunedì, 7 ottobre 2024, 18:51

Mirko Cudini non è più l'allenatore del Pineto: il tecnico è stato esonerato nella giornata odierna con una nota della proprietà. Si ipotizza il ritorno sulla panchina degli abruzzesi di Daniele Amaolo che due stagioni fa raggiunse la promozione tra i professionisti proprio con il club.

domenica, 6 ottobre 2024, 23:06

Una vittoria e due pari per le formazioni giovanili professionistiche della Lucchese. A vincere sono stati gli Under 17 Nazionali che hanno battuto per 3-1 sul proprio terreno la Giana Erminio; pari per 2-2 invece per gli Under 16 Nazionali impegnati con il Gubbio; pari anche per gli Under 15...

domenica, 6 ottobre 2024, 22:39

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per l'ottava di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 6 ottobre 2024, 20:04

Alessandro Formisano, tecnico del Perugia, può esultare: "In alcuni momenti della gara siamo stati una squadra vera i ragazzi hanno dato tutto. Sono molto contento, bene anche la ripresa dove non abbiamo arretrato. Nei primi minuti la Lucchese che è una buona squadra ci ha messi in difficoltà, siamo stati...