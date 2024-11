Espeche: "La Lucchese ha dei valori importanti"

lunedì, 25 novembre 2024, 23:27

In sala stampa, il capitano del Pontedera ed grande ex Marcos Espeche ha parlato in conferenza stampa della sconfitta dei suoi ragazzi: "Ci hanno condizionato troppo gli errori che abbiamo commesso. C'è da sgomberare la testa è un momento delicato, la cosa migliore è lavorare sulla testa dei ragazzi. Lucchese? Ha dei valori importanti e possono dare una svolta al loro campionato".