Quindicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 13 novembre 2024, 07:41

Saranno in vendita dalle 16 di oggi (mercoledì) i biglietti per la gara tra Ternana e Lucchese in programma domenica prossima. I tagliandi saranno disponibili nelle ricevitorie VivaTicket e online collegandosi al sito https://www.vivaticket.com/it. Per il settore ospiti (curva ovest) la vendita chiuderà alle ore 19 di sabato.

martedì, 12 novembre 2024, 14:11

Ternana-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Valerio Pezzopane della sezione AIA de L'Aquila. Pezzopane sarà coadiuvato da Davide Santarossa di Pordenone e da Alessio Miccoli di Lanciano. Quarto uomo, Cristiano Ursini di Pescara. Pezzopane ha già diretto due volte i rossoneri: l'ultima nella sconfitta per 1-0 a Carrara...

domenica, 10 novembre 2024, 19:29

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 10 novembre 2024, 17:34

Una vittoria e due pesantissime sconfitte per le formazioni giovanili professionistiche rossonere in questa domenica. Gli under 17 Nazionali sono andati a vincere con merito a Novara per 1-0 e ora la classifica li vede al quart'ultimo posto.