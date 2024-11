Saporiti nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 26 novembre 2024, 19:04

La Vis Pesaro 1898 comunica tutte le informazioni utili per acquistare i biglietti di Vis Pesaro-Lucchese, match valevole per la 17ª giornata di Serie C in programma sabato 30 novembre alle ore 15 allo stadio Tonino Benelli di Pesaro.

martedì, 26 novembre 2024, 16:58

Con il cartellino giallo rimediato contro il Pontedera, Alessio Sabbione e Nicolò Fazzi sono entrati in diffida: alla prossima ammonizione, scatterà la squalifica.

martedì, 26 novembre 2024, 15:35

Vis Pesaro-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Giuseppe Rispoli della sezione AIA di Locri. Rispoli sarà coadiuvato da Carlo De Luca di Merano e da Luca Chianese di Napoli.

lunedì, 25 novembre 2024, 23:27

In sala stampa, il capitano del Pontedera ed grande ex Marcos Espeche ha parlato in conferenza stampa della sconfitta dei suoi ragazzi: "Ci hanno condizionato troppo gli errori che abbiamo commesso. C'è da sgomberare la testa è un momento delicato, la cosa migliore è lavorare sulla testa dei ragazzi.