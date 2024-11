Sedicesima di andata, i risultati dei posticipi del lunedì: tonfo Pescara

Altre notizie brevi

lunedì, 25 novembre 2024, 23:27

In sala stampa, il capitano del Pontedera ed grande ex Marcos Espeche ha parlato in conferenza stampa della sconfitta dei suoi ragazzi: "Ci hanno condizionato troppo gli errori che abbiamo commesso. C'è da sgomberare la testa è un momento delicato, la cosa migliore è lavorare sulla testa dei ragazzi.

lunedì, 25 novembre 2024, 22:47

Leonardo Menichini, tecnico del Pontedera, ritorna al Porta Elisa dove era comparso per pochi giorni nella disgraziata e brevissima gestione Grassini quando era stato incaricato di guidare i rossoneri senza poi però mai sedersi in panchina: "Abbiamo avuto un approccio sbagliato e abbiamo concesso spazi enormi nei primi dieci minuti.

domenica, 24 novembre 2024, 22:22

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la sedicesima di andata nel girone B. Ecco il quadro dei risultati:Pianese-Legnago (domenica)

domenica, 24 novembre 2024, 17:24

Due pareggi e una sconfitta nel fine settimana delle formazioni professionistiche rossonere. A subire la battuta di arresto sono stati gli Under 17 Nazionali che sono usciti sconfitti 2-1 nel match di Vercelli e ora sono in quart'ultima posizione.