Anticipo del venerdì: l'Ascoli travolge il Sestri Levante

Altre notizie brevi

giovedì, 5 dicembre 2024, 21:53

Nel recupero valido per la quindicesima di andata, Campobasso e Milan B hanno concluso sull'1-1.

giovedì, 5 dicembre 2024, 08:30

Diciottesima di andata che nel girone dei rossoneri di giocherà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

mercoledì, 4 dicembre 2024, 08:58

Parte oggi, alle ore 16, la prevendita dei biglietti per il match di lunedì 9 dicembre tra Lucchese e Arezzo, i prezzi saranno quelli dell'ultimo turno casalingo, dunque ribassati: 5€ curva, 10€ gradinata, 15€ tribuna, comprensivi di prevendita.

martedì, 3 dicembre 2024, 16:35

Il rossonero Nicolò Fazzi è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo a Pesaro. Il giocatore era in diffida. Fermato per due turni anche Giuseppe Mastinu della Torres che dunque dovrà saltare il turno del prossimo fine settimana ma anche quello successivo...