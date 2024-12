Giudice sportivo, Fazzi fermato per un turno

martedì, 3 dicembre 2024, 16:35

Il rossonero Nicolò Fazzi è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo a Pesaro. Il giocatore era in diffida. Fermato per due turni anche Giuseppe Mastinu della Torres che dunque dovrà saltare il turno del prossimo fine settimana ma anche quello successivo in cui la squadra sarda se la vedrà con la Lucchese.