Gubbio-Lucchese, dirige Drigo di Portogruaro

martedì, 31 dicembre 2025, 16:31

Gubbio-Lucchese, primo match del 2025 per i rossoneri, sarà diretto da Mattia Drigo della sezione AIA di Portogruaro. Drigo sarà coadiuvato da Mattia Morotti di Bergamo e da Marco Roncari di Vicenza. Quarto uomo, Gerardo Simone Caruso di Viterbo. Drigo ha diretto i rossoneri in questo campionato nella trasferta di Campobasso dove la Lucchese perse per 3-0.