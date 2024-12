Lucchese-Arezzo, arbitra Di Loreto di Terni

Altre notizie brevi

martedì, 3 dicembre 2024, 16:35

Il rossonero Nicolò Fazzi è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo a Pesaro. Il giocatore era in diffida. Fermato per due turni anche Giuseppe Mastinu della Torres che dunque dovrà saltare il turno del prossimo fine settimana ma anche quello successivo...

lunedì, 2 dicembre 2024, 22:37

Si sono conclusi i due postici del lunedì validi per la diciassettesima di andata. Ecco i risultati:

domenica, 1 dicembre 2024, 20:36

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la diciassettesima di andata nel girone B. Ecco i risultati:

domenica, 1 dicembre 2024, 20:32

Una vittoria, una sconfitta, un pari: ecco il bilancio del fine settimana delle formazioni giovanili professionistiche rossonere. Vittoria per 1-0 degli Under 17 Nazionali in casa contro il Pontedera: tre punti che portano i rossoneri quasi a centroclassifica.