Prima di ritorno, il Sestri Levante inguaia il Gubbio

Altre notizie brevi

domenica, 22 dicembre 2024, 21:39

Si sono concluse tutte le gare odierne valide per la prima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 22 dicembre 2024, 17:55

Una vittoria, un pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche nazionali rossonere. Gli Under 17 Nazionali danno vita ad uno scoppiettante 3-3 in casa dell'Alcione Milano e finiscono il girone di andata in ottava posizione.

venerdì, 20 dicembre 2024, 23:01

Ivan Tisci, tecnico del Pineto, arriva nella sala stampa del Porta Elisa per primo e commenta un pari che a fine primo tempo sembrava impossibile: "E' il bello del calcio, oggi è come se ci fossero state più gare nella stessa partita, certo che chi fa l'allenatore rischia di perdere...

venerdì, 20 dicembre 2024, 22:39

Si sono concluse tutte e tre le gare odierne valide per la prima di ritorno del girone B della Lega Pro. Ecco i risultati: