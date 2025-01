Giudice sportivo, un turno a Palmisani

martedì, 7 gennaio 2025, 16:51

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il portiere rossonero Lorenzo Palmisani che a Gubbio era stato ammonito ed era in diffida. Fermato per un turno anche lo spallino Omar El Kaddouri che dunque salterà la trasferta di Lucca.