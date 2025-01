Gubbio-Lucchese, biglietti in vendita

mercoledì, 1 gennaio 2025, 12:29

Sono in vendita sulla piattaforma www.vivaticket.it e in tutti i rivenditori autorizzati (a Lucca Storie di Viaggio, piazzale Ricasoli e Edicola Baldassarri, viale Castracani) i biglietti per la gara Gubbio-Lucchese di sabato prossimo, con fischio di inizio alle 15. I tagliandi del settore ospiti hanno un costo di 12 euro.