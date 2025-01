Lucchese-Spal, dirige Poli di Verona

martedì, 7 gennaio 2025, 16:17

Lucchese-Spal, in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Alberto Poli della sezione AIA di Verona. Poli sarà coadiuvato da Andrea Manzini di Voghera e da Luca Granata di Viterbo. Quarto uomo, Andrea Zoppi di Firenze. Poli ha arbitrato due volte i rossoneri, che hanno centrato un pari a Pontedera nella scorsa stagione e sono stati sconfitti ai supplementari in Coppa Italia a Vercelli in questa stagione.