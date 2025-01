Playoff e playout, confermato l'uso del VAR

venerdì, 31 gennaio 2025, 16:06

Per il secondo anno consecutivo il VAR sarà presente in tutta la fase playoff e playout della Serie C in programma a maggio e giugno e nella doppia sfida finale della Coppa Italia in calendario il 25 marzo e l’8 aprile: la conferma arriva dalla stessa Lega Pro.