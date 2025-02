Sesta di ritorno, i risultati degli anticipi del venerdì: vincono Ascoli e Vis Pesaro

Altre notizie brevi

venerdì, 31 gennaio 2025, 16:06

Per il secondo anno consecutivo il VAR sarà presente in tutta la fase playoff e playout della Serie C in programma a maggio e giugno e nella doppia sfida finale della Coppa Italia in calendario il 25 marzo e l’8 aprile: la conferma arriva dalla stessa Lega Pro.

mercoledì, 29 gennaio 2025, 09:17

Il rossonero Edoardo Saporiti è stato inserito nella Top11 di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Il colpo di tacco con cui avvia la manovra che porta al gol è spettacolare, poi si butta nello spazio e completa l'opera".

mercoledì, 29 gennaio 2025, 09:14

Sesta di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e domenica prossimi. Ecco il programma completo:

martedì, 28 gennaio 2025, 21:08

Pianese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Simone Gavini della sezione AIA di Aprilia. Gavini sarà coadiuvato da Giovanni Boato di Padova e da Thomas Storgato di Castelfranco Veneto. Quarto uomo, Alessandro Colelli di Ostia Lido.