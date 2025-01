Terza di ritorno, i risultati del sabato: il Pontedera vince a Sestri

Altre notizie brevi

venerdì, 10 gennaio 2025, 23:29

Si sono concluse le due gare del venerdì valide per la terza di ritorno nel girone B. Ecco i risultati:

mercoledì, 8 gennaio 2025, 15:08

E' attiva fa oggi la prevendita dei biglietti per il match di venerdì 10 gennaio tra Lucchese e Spal. Ecco gli orari della biglietteria: mercoledì - giovedì dalle 16 alle 19, venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 ad inizio gara. Per l'acquisto online: https://go2.it/evento/lucchese-1905-vs-spal/8216

mercoledì, 8 gennaio 2025, 08:02

Terza di ritorno che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra venerdì e domenica prossimi. Ecco il quadro completo delle gare:

martedì, 7 gennaio 2025, 16:51

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il portiere rossonero Lorenzo Palmisani che a Gubbio era stato ammonito ed era in diffida. Fermato per un turno anche lo spallino Omar El Kaddouri che dunque salterà la trasferta di Lucca.