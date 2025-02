Lega Pro, martedì riunione straordinaria per analizzare i controlli della Covisoc

Altre notizie brevi

lunedì, 24 febbraio 2025, 19:24

Il Milan B ha esonerato Daniele Bonera dopo la sconfitta interna patita contro il Pescara. Sulla panchina dei rossoneri dovrebbe arrivare mister Oddo, mentre Tassotti resterà comunque nello staff.

domenica, 23 febbraio 2025, 19:34

Si sono concluse tutte le gare della domenica nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 23 febbraio 2025, 17:01

Due sconfitte un pari per le formazioni professionistiche rossonere, tutte impegnate sul proprio terreno. Gli Under 17 Nazionali perdono 4-1 in casa contro la Pro Patria e restano al quartultimo posto. Secca sconfitta invece per gli Under 16 che perdono in casa per 4-1 contro la Virtus Verona e sono...

sabato, 22 febbraio 2025, 16:55

Si sono concluse tutte e tre le gare odierne valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: