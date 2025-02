L'ex Biato a Tuttoc.com: "La situazione vergognosa che era nell'aria da tempo"

giovedì, 20 febbraio 2025, 20:04

L'ex portiere e preparatore dei portieri rossoneri Enzo Biato ha parlato a www.tuttoc.com del drammatico momento attraversato dal club che somiglia da vicino a quello passato nel 2019 quando Biato era ancora in forza nello staff della Lucchese: “Lucca mi è rimasta nel cuore, qui ci vivo e sento il mormorio della situazione. Solo un ceco avrebbe potuto non notarlo. Il settore giovanile è allo sfascio, i fornitori devono ancora essere pagati… è una situazione inconcepibile e fortemente spiacevole. Do un abbraccio forte ai tifosi e agli addetti ai lavori”.