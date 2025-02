Milan B esonera Bonera

Altre notizie brevi

domenica, 23 febbraio 2025, 19:34

Si sono concluse tutte le gare della domenica nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 23 febbraio 2025, 17:01

Due sconfitte un pari per le formazioni professionistiche rossonere, tutte impegnate sul proprio terreno. Gli Under 17 Nazionali perdono 4-1 in casa contro la Pro Patria e restano al quartultimo posto. Secca sconfitta invece per gli Under 16 che perdono in casa per 4-1 contro la Virtus Verona e sono...

domenica, 23 febbraio 2025, 09:53

La Lega Pro ha convocato per domani una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo. Si procederà con l'esame dei controlli effettuati dalla Covisoc sui pagamenti delle scadenze federali di febbraio. L'incontro servirà quindi a preparare l'analisi per i temi da affrontare nel corso del Consiglio federale previsto per mercoledì.

sabato, 22 febbraio 2025, 16:55

Si sono concluse tutte e tre le gare odierne valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: