Mister Langella a Tuttoc.com: "Lucca non lascerà mai sola la squadra"

venerdì, 21 febbraio 2025, 11:23

Antonio Langella, ex vice allenatore della Lucchese nella stagione della salvezza sul campo a Bisceglie ha ripercorso quella incredibile annata in una intervista con i colleghi di Tuttoc.com: "Capisco che domenica a Sestri per la mente passa tutto tranne che la partita, ma per quello che ho già passato per andare avanti bisogna guardare solo a ciò che avverrà. Quel che sarà allo staff e giocatori non dovrà importare, serve solo giocare e fare risultati per essere ricordati per sempre come lo è stato per noi! Lucca come tifosi non lascerà mai sola la squadra e in questi mesi tutti si accorgeranno di questo. Grazie Lucca".