Nona di ritorno, i risultati della domenica: blitz del Pescara

Altre notizie brevi

domenica, 23 febbraio 2025, 17:01

Due pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche rossonere, tutte impegnate sul proprio terreno. Gli Under 17 Nazionali fanno 0-0 in casa contro la Pro Patria e restano al quartultimo posto. Secca sconfitta invece per gli Under 16 che perdono in casa per 4-1 contro la Virtus Verona e...

sabato, 22 febbraio 2025, 16:55

Si sono concluse tutte e tre le gare odierne valide per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 21 febbraio 2025, 22:28

Finisce 1-1 l'anticipo del venerdì valido per la nona di ritorno tra Pineto e Vis Pesaro.

venerdì, 21 febbraio 2025, 11:23

Antonio Langella, ex vice allenatore della Lucchese nella stagione della salvezza sul campo a Bisceglie ha ripercorso quella incredibile annata in una intervista con i colleghi di Tuttoc.com: "Capisco che domenica a Sestri per la mente passa tutto tranne che la partita, ma per quello che ho già passato per...