Nona di ritorno, pari nell'anticipo del venerdì

Altre notizie brevi

venerdì, 21 febbraio 2025, 11:23

Antonio Langella, ex vice allenatore della Lucchese nella stagione della salvezza sul campo a Bisceglie ha ripercorso quella incredibile annata in una intervista con i colleghi di Tuttoc.com: "Capisco che domenica a Sestri per la mente passa tutto tranne che la partita, ma per quello che ho già passato per...

giovedì, 20 febbraio 2025, 20:04

L'ex portiere e preparatore dei portieri rossoneri Enzo Biato ha parlato a www.tuttoc.com del drammatico momento attraversato dal club che somiglia da vicino a quello passato nel 2019 quando Biato era ancora in forza nello staff della Lucchese: “Lucca mi è rimasta nel cuore, qui ci vivo e sento il...

mercoledì, 19 febbraio 2025, 19:04

La sconfitta di Lucca è costata la panchina a mister Lamberto Zauli che è stato esonerato in giornata dal Perugia. Al suo posto, il club umbro, al terzo cambio in panchina della stagione, ha scelto Vincenzo Cangelosi.

mercoledì, 19 febbraio 2025, 08:20

Eodardo Saporiti e il tecnico rossonero Giorgio Gorgone sono stati inseriti nella Top11 settimanale di Tuttoc.com. Ecco le motivazioni. Saporiti: "Si conferma leader tecnico di una squadra che naviga a vista, nel mare in tempesta si fa largo con giocate di classe".