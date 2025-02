Obbedio a Tuttoc.com: "Lucca non merita tutto questo"

mercoledì, 26 febbraio 2025, 15:02

L'ex diesse Antonio Obbedio ha parlato a www.tuttoc.com dell'attuale situazione dellaLucchese che ricorda quella vissuta nel 2019 quando era direttore proprio a Lucca: "L'unico consiglio che mi posso permettere è quello di fare, come sta già accadendo, fronte comune con mister Gorgone e il DS Ferrarese. E di unirsi ancor di più l'uno con l'altro, anche condividendo gli appartamenti come fecero miei giocatori, e pensare solamente a trasformare sconforto e rabbia per la mancanza di una società in benzina per fare risultato la domenica, come è successo a Sestri. La Lucchese rappresenta una tifoseria ed una città meravigliosa, popolata da persone straordinarie con un cuore enorme".