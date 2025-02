Ottava di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 febbraio 2025, 12:43

Il rossonero Edoardo Saporiti è stato inserito ancora una volta nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Aal rientro dalla squalifica, dimostra quanto sia fondamentale: sempre nel vivo del gioco, è una polizza sulla salvezza".

martedì, 11 febbraio 2025, 16:43

Il giudice sportivo ha fermato per due gare il giocatore del Perugia Amoran Toluwanimi Pete che dovrà saltare così anche la gara di Lucca.

martedì, 11 febbraio 2025, 15:31

Lucchese-Perugia, in programma lunedì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Domenico Castellone della sezione AIA di Napoli. Castellone sarà coadiuvato da Fabio Dell'Arciprete di Vasto e da Stefano Vito Martinelli di Potenza. Quarto uomo, Domenico Petraglione di Termoli.

lunedì, 10 febbraio 2025, 23:04

Nel posticipo valido per la settima di ritorno, la Ternana ha battuto sul proprio terreno l'Arezzo per 3-1 confermandosi al secondo posto in classifica.