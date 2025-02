Settore giovanille, due pari e una sconfitta

domenica, 23 febbraio 2025, 17:01

Due pari e una sconfitta per le formazioni professionistiche rossonere, tutte impegnate sul proprio terreno. Gli Under 17 Nazionali fanno 0-0 in casa contro la Pro Patria e restano al quartultimo posto. Secca sconfitta invece per gli Under 16 che perdono in casa per 4-1 contro la Virtus Verona e sono sempre più ultimi. Pari per gli Under 15 Nazionali che fanno 2-2 sul proprio terreno con la Pro Patria e restano ultimi.