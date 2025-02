Simone Braglia: "Lucchese-Perugia sfida tra due nobili decadute del calcio italiano. Quello di Lucca campo difficile, rischia di più la squadra di Zauli"

giovedì, 13 febbraio 2025, 12:30

L'ex portiere Simone Braglia ha rilasciato un'intervista esclusiva alla testata sportiva News.Superscommesse.it. Tra i tanti temi trattati: dalla Serie A alla Serie C. Nell'estratto che segue, le dichiarazioni di Braglia su Lucchese-Perugia, sfida del gruppo B valida per la 27esima giornata di Serie C. Anche quattro stagioni nel Perugia e una nella Lucchese. Lunedì prossimo c'è proprio Lucchese-Perugia, valevole per la 27esima giornata di campionato. Quale gara si aspetta di vedere? "Credo che si tratti, principalmente, di una gara tra due nobili decadute del calcio italiano. Il rendimento di entrambe è lo specchio delle condizioni delle rispettive società. Per i trascorsi che hanno vissuto, questa categoria resta piuttosto stretta sia per la Lucchese che per il Perugia, ma specialmente per quest'ultima. Spero che potranno tornare a disputare, quantomeno, una Serie B, perché va fatto tutto il possibile affinché si difenda il patrimonio storico di queste due realtà. Tutto, però, dipenderà dai desideri e dai progetti delle proprietà. Tornando al presente, credo in questa gara rischi di più il Perugia, perché le pressioni di questa piazza si fanno sempre sentire, anche se si disputa un campionato di Serie C. Quello di Lucca è un campo piuttosto difficile e la posta in palio resta altissima. Si tratta di una partita da vincere per tutte e due, ma il mio auspicio è che il Perugia la possa far sua, sia per dare una svolta immediata a questa stagione che come monito a un futuro più radioso per questa squadra".